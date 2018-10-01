Гарсия: если бы я проиграла, это было бы нелегко принять

Француженка Каролин Гарсия прокомментировала победу в первом круге турнира в Пекине над китаянкой Ван Яфань со счётом 7:6 (12:10), 6:7 (4:7), 6:3.

«Я очень хотела одержать победу, чтобы получить возможность прибавить в следующем матче. Поединок получился равным. Конечно, если бы я проиграла, это было бы нелегко принять. Но я нашла путь к победе и очень этому рада.

Я постараюсь извлечь уроки из прошедшей встречи и попытаюсь прибавить. Я хочу играть лучше, но это всегда нелегко.

Моментами я демонстрировала отличный теннис, а затем играла плохо. Когда я уступала в счёте, я начинала действовать лучше. Если же у меня появлялись шансы выйти вперёд в счёте, я их не использовала. Соперница же реализовывала свои возможности, а у меня возникали трудности.

Я была очень расстроена своим выступлением в Ухане. По сравнению с предыдущими сезонами я не использовала свои шансы. Я упустила свои возможности. Теперь я очень рада находиться в Пекине. Не думаю, что сейчас ощущаю больше давления, чем раньше. Мне здесь нравится. Состав участниц соревнований очень сильный, так что у меня есть отличная возможность провести ряд отличных матчей. С нетерпением жду этого.

В матче с Синяковой в Ухане я играла лучше, чем сегодня, но игра в целом прошла по схожему сценарию. Я не могла реализовать своё преимущество. Рада, что в матче с Ван это получилось. В третьем сете было то же самое. Я играла отлично, вела 4:1. Казалось, что проблем никаких. Но я решила, что будет лучше проиграть свою подачу, а затем побороться в концовке", — цитирует Гарсию официальный сайт тура.

Во втором круге Каролин сыграет со словенкой Полоной Херцог.