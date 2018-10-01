Ван Яфань: мне нужно было лучше сыграть в ключевых моментах матча с Гарсией

Китайская теннисистка Ван Яфань прокомментировала поражение от француженки Каролин Гарсии в первом круге турнира в Пекине (Китай) со счётом 6:7 (10:12), 7:6 (7:4), 3:6.

«В первом сете я ощущала напряжение. Я не должна была проигрывать так много очков. Мне стоило расслабиться. Но во второй и третьей партиях уже всё было нормально. На крупных турнирах мне нужно отчаянно сражаться с топ-игроками. Сегодня у меня были шансы, но я не смогла победить. Мне нужно было лучше сыграть в ключевых моментах», — цитирует Ван Яфань официальный сайт WTA-тура.

Во втором круге Каролин сыграет с представительницей Словении Полоной Херцог.

В прошлогоднем финале Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Гарсия: если бы я проиграла, это было бы нелегко принять