Мугуруса победила Макарову и сыграет с Соболенко на турнире в Пекине

Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла пробиться во второй круг турнира в Пекине (Китай), в двух партиях проиграв представительнице Испании Гарбинье Мугурусе, посеянной под 14-м номером, со счётом 0:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

Уроженка Москвы совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету двукратной победительницы турниров «Большого шлема» в одиночном разряде 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в третий круг соревнований в Пекине Мугуруса поспорит с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая на минувшей неделе выиграла турнир в Ухане.

Турнир с призовым фондом $8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Квитова стала 4-й ракеткой мира, Соболенко — 16-й, Потапова вошла в топ-100