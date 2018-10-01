Халеп: чувствовала, что мне будет ещё хуже, если я продолжу играть

Румынка Симона Халеп прокомментировала решение сняться по ходу матча первого круга турнира в Пекине (Китай) с Онс Жабер из Туниса. Первая ракетка мира уступила в первом сете со счётом 1:6 и отказалась от дальнейшей борьбы.

«Я почувствовала боль и не могла нормально двигаться, поэтому решила сняться с матча. Сейчас я очень переживаю. Мне так жаль, что я не смогла доиграть матч. Я чувствовала, что мне будет ещё хуже, если я продолжу играть. Очень тяжело играть с травмой спины. Ты не можешь согнуться и реагировать на мячи. Я просто не могла ничего делать на корте.



Наверное, мне стоило сняться и на минувшей неделе, но я решила проверить, как буду себя чувствовать. В этот раз боль была слишком сильной. В Ухане я почувствовала, что спину просто замкнуло и два дня не могла двигаться", — приводит слова Халеп официальный сайт тура.