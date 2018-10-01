Жабер: я не выглядела счастливой, потому что не хотела победить Халеп так

Представительница Туниса Онс Жабер поделилась впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Пекине (Китай). Её соперница по стартовому матчу — первая ракетка мира румынка Симона Халеп — отказалась от продолжения борьбы из-за травмы, проиграв первый сет со счётом 1:6.

«Я не хотела, чтобы матч закончился так. Я хотела настоящей битвы. К сожалению, соперница играла с травмой. Я не выглядела счастливой, потому что не хотела победить так. Надеюсь, в следующий раз мы проведём полноценный матч без травм», — приводит слова Жабер официальный сайт тура.

За выход в третий круг соревнований в Пекине Жабер поспорит с хорватской теннисисткой Донной Векич.

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

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