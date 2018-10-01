Саснович отдала всего четыре гейма Бузэрнеску на старте турнира в Пекине

Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во второй круг турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.
Александра 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и брейка, а также 6 двойных ошибок.
За выход в третий круг соревнований в Пекине Саснович поспорит с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, посеянной под седьмым номером.
Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла представительницу Румынии Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).
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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.