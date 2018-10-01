Чилич: очень люблю Токио и японскую культуру, всегда нравится приезжать сюда

Хорватский теннисист Марин Чилич поделился ожиданиями от старта на турнире в Токио (Япония). Чилич признался, что Япония является для него особенным местом. В 17-летнем возрасте он впервые сыграл на юниорском турнире в Японии. Тогда в Осаке в финале он победил француза Жереми Шарди, а за их матчем наблюдало более 4 тыс. зрителей.

«Для юниорского турнира тот матч был особенным. У меня до сих пор остались позитивные воспоминания. Я также получил удовольствие, когда сыграл в Токио в квалификации впервые в 2006 году. Мне всегда нравится приезжать сюда, я думаю, что у меня есть связь с японской культурой.

Мне нравится японская культура. Японцы – люди, которые относятся к тебе очень уважительно, меня здесь любят и здорово поддерживают. Мне действительно нравится в Токио. Это один из лучших городов в мире, здесь всегда есть чем заняться.

Последние годы были довольно успешными. Да, я не смог дойти до финала турнира, но в прошлом году я добрался до полуфинала, что является очень хорошим результатом. Надеюсь, что теперь я сделаю этот важный шаг. Но в этом году здесь собрался очень сильный состав участников. Уверен, что турнир будет интересным», — приводит слова Чилича пресс-служба ATP.

В первом круге турнира в Токио Чилич сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом.