Чилич: моя цель – закончить год в топ-5 рейтинга ATP

Хорватский теннисист Марин Чилич рассказал о подготовке к заключительным турнирам сезона и поделился своими целями на конец 2018 года.

«Думаю, что конец года будет интересным. Моя цель остаётся такой же, как и в начале года – оказаться в топ-5 рейтинга ATP. И, конечно, я надеюсь, что в четвёртый раз смогу попасть на итоговый турнир.

Хоть мой календарь и довольно напряжённый, я пытаюсь идти шаг за шагом, неделя за неделей. Особо не смотрю вперёд», — цитирует Чилича пресс-служба ATP.

Хорватский теннисист в составе национальной команды пробился в финал Кубок Дэвиса. 2 сентября 6-я ракетка мира Чилич начнёт свой путь на турнире в Токио (Япония). Его первым соперником станет немец Ян-Леннард Штруфф.