Шаповалов обыграл Чхун Хёна в первом круге турнира в Токио

Канадский теннисист Денис Шаповалов стартовал с победы на турнире в Токио (Япония). В матче первого круга Шаповалов, занимающий 31-е место в рейтинге ATP, в трёх сетах обыграл представителя Южной Кореи Чхун Хёна – 6:3, 3:6, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час и 51 минуту. Шаповалов сделал 15 эйсов, реализовал 3 брейк-пойнта и допустил 7 двойных ошибок. Его соперник, занимающий 23-е место в рейтинге ATP, 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и сделал 1 брейк. Ранее соперники встречались друг с другом лишь однажды, тогда победу одержал представитель Южной Кореи.

Во втором круге турнира в Токио Шаповалов встретится с победителем матча Стэн Вавринка (Швейцария) – Тейлор Фритц (США). Призовой фонд турнира превышает $ 1,7 млн.