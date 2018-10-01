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Мартич вышла во второй круг турнира в Пекине

Мартич вышла во второй круг турнира в Пекине
Теннис / WTA

Хорватская теннисистка Петра Мартич вышла во второй круг турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Чехии Барбору Стрыцову со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.

Петра совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований в Пекине 27-летняя уроженка Сплита, занимающая 36-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с победительницей поединка Каролина Возняцки (Дания, 2) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

01 октября 2018 года, понедельник. 09:00 МСК
Пекин (ж). 1-й круг
Матч окончен
Петра Мартич
Петра Мартич
Хорватия
6:2
6:3
 
Барбора Стрыцова
Барбора Стрыцова
Чехия
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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
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