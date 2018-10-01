Мартич вышла во второй круг турнира в Пекине

Хорватская теннисистка Петра Мартич вышла во второй круг турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Чехии Барбору Стрыцову со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.

Петра совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований в Пекине 27-летняя уроженка Сплита, занимающая 36-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с победительницей поединка Каролина Возняцки (Дания, 2) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).