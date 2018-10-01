Данилович: приятно, что нам с Зиданшек удалось с 1-го раза победить в Ташкенте

Сербская теннисистка Ольга Данилович поделилась впечатлениями от победы на турнире в Ташкенте (Узбекистан) в парном разряде. В финале соревнований она в дуэте с представительницей Словении Тамарой Зиданшек в двух партиях обыграла румынок Ирину Бегу и Иоану-Ралуку Олару, посеянных под первым номером, со счётом 7:5, 6:3.

«Мы решили сыграть в паре лишь две недели назад. Очень приятно, что нам удалось с первого раза выиграть этот турнир», — приводит слова Данилович официальный сайт тура.

В финале соревнований в одиночном разряде россиянка Маргарита Гаспарян обыграла свою соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 6:2, 6:1. Завоёванный титул стал вторым в карьере 24-летней Гаспарян на соревнованиях WTA.