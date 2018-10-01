Хачанов обыграл Куэрри в первом круге турнира в Пекине

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над американцем Сэмом Куэрри в первом круге турнира в Пекине. Россиянин победил в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час и 14 минут. Хачанов, занимающий 24-е место в рейтинге ATP, сделал 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта. Его соперник, 54-я ракетка мира, 3 раза подал навылет, сделал 1 брейк и допустил 7 двойных ошибок. Ранее соперники встречались лишь однажды. Тогда Хачанов также победил американского теннисиста.

Следующим соперником Карена может стать первый номер посева аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В первом круге турнира в Пекине соперником дель Потро является испанец Альберт Рамос-Виньолас.