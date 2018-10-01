Сирс: в техническом плане у Контавейт почти нет недостатков

Найджел Сирс, являющийся тренером эстонки Анетт Контавейт, рассказал о работе со своей подопечной. На минувшей неделе она дошла до финала турнира в Ухане, где проиграла Арине Соболенко из Беларуси.

«Работа с Анетт получается очень увлекательной. Думаю, у неё большой потенциал. В прошлом году она демонстрировала хорошую игру, но часто вылетала в первых раундах. Одной из главных моих целей было наладить игру Контавейт, чтобы разница между её хорошей и плохой игрой не была такой заметной. Она понимает, как быть эффективной на корте в конкретном матче на любом покрытии. Конечно, для этого требуется время.

До Австралии ей предстоит защитить не так много очков. Это отличная возможность для неё и для нас.

Мне очень нравится игра Анетт. В техническом плане у неё почти нет недостатков. Однако её вторая подача нуждается в улучшении. Ей нужно больше вариантов на второй подаче. Также ей нужно регулярнее атаковать на первой подаче. Она хорошо готова физически и очень амбициозна. Она голодна до работы, мне это нравится. Именно поэтому я согласился с ней сотрудничать. Это вызов для меня", — цитирует Сирса официальный сайт тура.