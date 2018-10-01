Контавейт: с каждой неделей я всё лучше понимаю Сирса

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт рассказала о работе с тренером Найджелом Сирсом, который ранее сотрудничал с Амандой Кётцер, Даниэлой Гантуховой, Аной Иванович и Екатериной Макаровой.
«Найджел обращает моё внимание на конкретные детали: работу ног, позицию на корте, начало розыгрышей. Думаю, наше сотрудничество складывается отлично. С каждой неделей я понимаю его всё лучше. Я очень довольна нашей работой на данный момент», — приводит слова Контавейт официальный сайт тура.
На минувшей неделе Анетт дошла до финала турнире в Ухане, где проиграла представительнице Беларуси Арине Соболенко. Во втором круге соревнований в Пекине (Китай) соперницей эстонки будет немецкая теннисистка Лаура Зигемунд.
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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.