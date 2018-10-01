Рублёв опустился на 69-ю позицию в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 1 октября россиянин Андрей Рублёв опустился на 69-ю строчку.
В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка ATP. 1 октября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 6445.
3 (3). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 4910.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 4800.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4365.
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3815.
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3525.
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3450.
9 (9). Джон Иснер (США) — 2930.
10 (10). Кей Нисикори (Япония) — 2565.
…
21 (21). Карен Хачанов (Россия) — 1585…
26 (26). Даниил Медведев (Россия) — 1232…
69 (68). Андрей Рублёв (Россия) — 695…
90 (87). Евгений Донской (Россия) — 537.
Донской опустился на 87-ю строчку в рейтинге ATP
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