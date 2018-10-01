Главачкова: постараюсь защитить титул на Итоговом чемпионате WTA в паре

Чешские теннисистки Андреа Главачкова и Барбора Стрыцова прокомментировали попадание на Итоговый чемпионат WTA в парном разряде. Соревнования пройдут в Сингапуре с 21 по 28 октября. В 2017 году Главачкова победила на этом турнире в паре с венгеркой Тимей Бабош.



«Квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA — это огромная честь для нас. Победа на этом турнире в прошлом году является одним из моих любимых воспоминаний. С нетерпением жду возвращения в Сингапур. Постараюсь защитить титул», — приводит слова Главачковой официальный сайт тура.



«Я очень рада своему первому попаданию на Итоговый чемпионат. Это было одной из моих целей. Я рада, что наконец смогла этого добиться», — сказала Стрыцова.

Главачкова сыграет на Итоговом чемпионате в парном разряде в пятый раз.

Главачкова и Стрыцова квалифицировались на Итоговый чемпионат в парном разряде