Нисикори вышел во второй круг турнира в Токио

Японский теннисист Кей Нисикори нанёс поражение в первом круге турнира в Токио (Япония) своему соотечественнику Юити Сугите. 12-й ракетке мира Нисикори потребовались лишь два сета – 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час и 22 минуты. Сугита, занимающий 110-е место в рейтинге ATP, сделал 3 эйса, реализовал 1 брейк-пойнт и допустил 1 двойную ошибку. Его соперник 6 раз подал навылет, реализовал 5 брейк-пойнтов и дважды допустил двойную ошибку. Ранее соперники друг с другом не встречались.

Во втором круге турнира в Токио соперником Нисикори станет французский теннисист Бенуа Пэр. Ранее он обыграл в первом круге чилийца Николаса Джарри.

Призовой фонд турнира в Токио превышает $ 1,7 млн. Действующим победителем соревнований является бельгиец Давид Гоффен.