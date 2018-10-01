Рублёв: мы можем доходить далеко и обыгрывать сильные страны в Кубке Дэвиса

Российский теннисист Андрей Рублёв оценил свою нынешнюю форму и рассказал о задачах, которые он поставил перед собой на турнире «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт в Москве с 13 по 21 октября 2018 года.

«Я уже играю на достаточно хорошем уровне, чувствую себя намного сильнее. Осталось войти в ритм и выиграть пару хороших матчей. Никаких целей нет, просто выйти и сделать всё возможное.

В Москве планирую играть пару и надеюсь, что получится сыграть её хорошо», — цитирует Рублёва пресс-служба турнира.

Андрей также оценил шансы сборной России в Кубке Дэвиса—2019. В квалификации россияне сыграют со швейцарцами.

«Наверное, как и многие уже говорили, у нас хорошая и молодая команда, с которой можно показывать очень высокие результаты в Кубке Дэвиса. Поэтому будем очень стараться. Мы можем доходить далеко и обыгрывать сильные страны», — сказал Рублёв.