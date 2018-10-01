Схурс: хотела завершить год в топ-35, но уже иду 8-й в рейтинге. Невероятно!

Бельгийка Элисе Мертенс и голландка Деми Схурс прокомментировали попадание на Итоговый чемпионат WTA в парном разряде. Соревнования пройдут в Сингапуре с 21 по 28 октября.

«Мы впервые сыграем на Итоговом чемпионате. Надеюсь, нам также удастся весело провести время и за пределами корта. Я слышала, что даже отель в Сингапуре можно изучать пару дней. С нетерпением жду старта турнира», — приводит слова Мертенс официальный сайт тура.

«В начале сезона меня спрашивали о цели на год. Я всем говорила, что если закончу сезон в топ-35, то буду считать выступление успешным. Но теперь я занимаю восьмую строчку в рейтинге — это невероятно! Всё прошло так быстро. Для меня столь успешный сезон стал неожиданностью», — сказала Схурс.

Мертенс и Схурс – 4-я пара, гарантировавшая себе участие в Итоговом турнире WTA