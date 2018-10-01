Шаповалов: в последние месяцы мама заставляла хорошо готовиться к турнирам

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал выход во второй круг турнира в Токио (Япония). Шаповалов в первом круге нанёс поражение представителю Южной Кореи Чхун Хёну со счётом 6:3, 3:6, 6:2.

«Безусловно, я очень доволен тем, как сыграл, как выдержал давление. Я не позволил себе выйти за рамки, потерять контроль. Матч был очень тяжёлым, я знал, что против Хёна будет сложно.

Я не думаю о том, что могу выйти уже в пятый раз в сезоне в четвертьфинал. Просто иду от матча к матчу, всё как обычно. Думаю, что я хорошо готовился к каждому турниру. Особенно в последние месяцы, когда со мной рядом была моя мама. Она всегда помогает мне подготовиться к турнирам, заставляет меня сделать дополнительные усилия. Я доволен тем, как играю в этой части сезона. Надеюсь, что продолжу в том же духе», — цитирует Шаповалова пресс-служба ATP.