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Макарова и Градецка пробились во второй круг турнира в Пекине в парном разряде

Макарова и Градецка пробились во второй круг турнира в Пекине в парном разряде
Теннис / WTA

Российская теннисистка Екатерина Макарова и представительница Чехии Люция Градецка, посеянные на турнире в Пекине (Китай) в парном разряде под седьмым номером, пробились во второй круг, обыграв бельгийку Кирстен Флипкенс и румынку Иоану-Ралуку Олару со счётом 6:2, 2:6, [10:7]. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

Екатерина и Люция дважды подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Макарова и Градецка поспорят с украинкой Людмилой Киченок и словенкой Катариной Среботник.

Ранее Макарова выбыла из борьбы в одиночном разряде, проиграв испанке Гарбинье Мугурусе.

Турнир завершится 7 октября.

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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
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