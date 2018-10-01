Раонич: Маннарино очень талантлив, он постоянно меняет ритм игры

Канадский теннисист Милош Раонич прокомментировал победу в первом круге турнира в Токио (Япония) над французом Адрианом Маннарино (6:3, 6:4). Канадцу потребовалось лишь 68 минут, чтобы выйти во второй круг соревнований.

«Приятно находиться здесь, в Токио. Я здесь удачно выступал и раньше, наслаждаюсь турниром. В этом году изменилось место проведения, но я думаю, что организаторы проделали хорошую подготовительную подготовку. Старый стадион подготавливают к Олимпийским играм. Поэтому будет очень интересно сыграть здесь в следующем году.

Матч с Маннарино был тяжёлым, у него необычная манера игры. Он постоянно меняет темп, пытаясь сбить тебя с ритма. Он отлично подаёт, заставляя тебя выбегать за корт, чтобы отбить мяч. Нужно оставаться дисциплинированным и следовать своему плану, чтобы не попасться в ловушки соперника. Маннарино – очень талантливый игрок, его сложно победить», — приводит слова Раонича пресс-служба ATP.

Во втором круге турнира в Токио Раонич сыграет с японцем Йосуке Ватануки, который обыграл голландца Робина Хаасе.