Д. Медведев победил Шварцмана в первом круге турнира в Токио

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Токио (Япония). На старте турнира россиянин нанёс в двух сетах поражение аргентинцу Диего Шварцману (6:4, 6:4).

Матч продолжался 1 час и 28 минут. Медведев, занимающий 32-е место в рейтинге ATP, сделал 3 эйса, реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов и допустил 4 двойные ошибки. Его соперник, 14-я ракетка мира, 2 раза подал навылет, сделал 2 брейка и допустил 2 двойные ошибки. Эта встреча стала для соперников первой в истории их личных противостояний.

Соперником Медведева во втором круге станет словак Мартин Клижан, который ранее нанёс поражение американцу Стиву Джонсону (6:4, 7:6 (7:4).

Призовой фонд турнира в Токио составляет более $ 1,7 млн.