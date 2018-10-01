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Эдмунд и Фучович вышли во второй круг турнира в Пекине

Эдмунд и Фучович вышли во второй круг турнира в Пекине
Теннис / ATP

Британский теннисист Кайл Эдмунд и венгр Мартон Фучович успешно преодолели первый раунд турнира в Пекине (Китай). Эдмунд в трёх сетах обыграл немца Петера Гоёвчика (3:6, 6:1, 6:2). Фучович был сильнее итальянца Андреаса Сеппи (6:3, 6:4).

Эдмунд в матче с Гоёвчиком сделал 12 эйсов, реализовал 6 брейк-пойнтов и допустил 2 двойные ошибки. Его соперник 5 раз подал навылет, трижды допустил двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта.

Фучович в матче с Сеппи 5 раз подал навылет, сделал 6 брейков и допустил лишь 1 двойную ошибку. Сеппи записал в свой актив 1 эйс, допустил 5 двойных ошибок и сделал 3 брейка.

Фучович во втором круге встретится с победителем матча Маркос Багдатис (Кипр) – Марко Чеккинато (Италия). Соперником Эдмунда станет победитель встречи Маттео Берреттини (Италия) – Леонардо Майер (Аргентина).

01 октября 2018 года, понедельник. 11:10 МСК
Пекин (м). 1-й круг
Матч окончен
Кайл Эдмунд
Кайл Эдмунд
16
Великобритания
3:6
6:1
6:2
Петер Гоёвчик
Петер Гоёвчик
70
Германия
01 октября 2018 года, понедельник. 10:15 МСК
Пекин (м). 1-й круг
Матч окончен
Андреас Сеппи
Андреас Сеппи
46
Италия
3:6
4:6
 
Мартон Фучович
Мартон Фучович
45
Венгрия
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