Эдмунд и Фучович вышли во второй круг турнира в Пекине

Британский теннисист Кайл Эдмунд и венгр Мартон Фучович успешно преодолели первый раунд турнира в Пекине (Китай). Эдмунд в трёх сетах обыграл немца Петера Гоёвчика (3:6, 6:1, 6:2). Фучович был сильнее итальянца Андреаса Сеппи (6:3, 6:4).

Эдмунд в матче с Гоёвчиком сделал 12 эйсов, реализовал 6 брейк-пойнтов и допустил 2 двойные ошибки. Его соперник 5 раз подал навылет, трижды допустил двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта.

Фучович в матче с Сеппи 5 раз подал навылет, сделал 6 брейков и допустил лишь 1 двойную ошибку. Сеппи записал в свой актив 1 эйс, допустил 5 двойных ошибок и сделал 3 брейка.

Фучович во втором круге встретится с победителем матча Маркос Багдатис (Кипр) – Марко Чеккинато (Италия). Соперником Эдмунда станет победитель встречи Маттео Берреттини (Италия) – Леонардо Майер (Аргентина).