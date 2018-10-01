Клижан сыграет с Д. Медведевым после победы над Джонсоном в Токио

Словацкий теннисист Мартин Клижан вышел во второй круг турнира в Токио (Япония). На старте турнира Клижан в двух сетах обыграл американца Стива Джонсона со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Продолжительность матча составила 1 час и 40 минут. Клижан, занимающий 51-ю позицию в рейтинге ATP, сделал 8 эйсов, не смог реализовать ни одного брейк-пойнта и допустил 1 двойную ошибку. Его соперник, находящийся на 30-й позиции рейтинга ATP, 7 раз подал навылет, реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов и избежал двойных ошибок.

Во втором круге турнира в Токио Клижан сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который нанёс поражение аргентинцу Диего Шварцману (6:4, 6:4). Ранее Клижан и Медведев выступали на турнире в Санкт-Петербурге, оба игрока потерпели поражения от будущего победителя Доминика Тима. Медведев проиграл австрийцу в четвертьфинале, а Клижан уступил в финале соревнований.