Возняцки стартовала на турнире в Пекине с победы над Бенчич

Датская теннисистка Каролина Возняцки, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под вторым номером, в матче первого раунда в двух партиях обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.

Вторая ракетка мира дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Пекине Возняцки поспорит с хорватской теннисисткой Петрой Мартич.

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Мартич вышла во второй круг турнира в Пекине