Нисиока: не знаю, что со мной произошло в финале при счёте 7:5, 2:0

Японский теннисист Йосихито Нисиока прокомментировал свою победу на турнире в Шэньчжэне (Китай). В финале он обыграл француза Пьер-Юга Эрбера со счётом 7:5, 2:6, 6:4.

«Я верю, что это лишь начало. Теперь я постараюсь выиграть турниры ATP-500 и „Мастерс-1000“. Я очень рад сейчас, но верю, что могу выиграть больше титулов.

Не знаю, что со мной произошло при счёте 7:5, 2:0. Может быть, я был сильно зажат, так как очень хотел победить, я не уверен. Но я точно нервничал, так как был очень близок в трофею. После проигранного сета я изменил свой подход и стал сражаться.

Я выиграл здесь семь матчей, это было нелегко. Я ощущаю сильную усталость, но психология, выносливость и стремление не сдаваться — это мои сильные стороны и главное оружие», — цитирует Нисиоку официальный сайт тура.