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Кис снялась с турнира в Пекине, Севастова без борьбы вышла в третий круг

Кис снялась с турнира в Пекине, Севастова без борьбы вышла в третий круг
Теннис / WTA

Американская теннисистка Мэдисон Кис, посеянная под 17-м номером, приняла решение сняться с турнира в Пекине (Китай). Сегодня, 1 октября, она в матче второго круга должна была сыграть с представительницей Латвии Анастасией Севастовой.

На минувшей неделе Кис снялась по ходу матча с немкой Анжеликой Кербер во втором круге турнира в Ухане (Китай) при счёте 0:6, 1:4 из-за травмы колена. На старте соревнований в Пекине Мэдисон обыграла свою соотечественницу Бернарду Перу со счётом 6:3, 6:4.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Севастова поспорит с победительницей поединка Онс Жабер (Тунис, Q) — Донна Векич (Хорватия).

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

01 октября 2018 года, понедельник. 16:10 МСК
Пекин (ж). 2-й круг
Матч окончен
Анастасия Севастова
Анастасия Севастова
20
Латвия
Rt
 
 
Мэдисон Кис
Мэдисон Кис
18
США
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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
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