Кис снялась с турнира в Пекине, Севастова без борьбы вышла в третий круг

Американская теннисистка Мэдисон Кис, посеянная под 17-м номером, приняла решение сняться с турнира в Пекине (Китай). Сегодня, 1 октября, она в матче второго круга должна была сыграть с представительницей Латвии Анастасией Севастовой.

На минувшей неделе Кис снялась по ходу матча с немкой Анжеликой Кербер во втором круге турнира в Ухане (Китай) при счёте 0:6, 1:4 из-за травмы колена. На старте соревнований в Пекине Мэдисон обыграла свою соотечественницу Бернарду Перу со счётом 6:3, 6:4.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Севастова поспорит с победительницей поединка Онс Жабер (Тунис, Q) — Донна Векич (Хорватия).

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).