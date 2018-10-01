Эрбер: расстроен тем, что не сумел завоевать трофей, но неделя была отличной

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер прокомментировал своё поражение в финале турнира в Шэньчжэне (Китай) от представителя Японии Йосихито Нисиоки со счётом 5:7, 6:2, 4:6.

«Я очень расстроен тем, что не сумел завоевать трофей, но неделя получилась отличной. Я провёл пять очень хороших матчей и в четырёх из них одержал победу. Я доволен усилиями, которые прикладывал по ходу соревнований. Уровень моей игры был достаточно высок, этим я доволен. В целом могу дать позитивную оценку прошедшей неделе», — приводит слова Эрбера официальный сайт тура.

Пьер-Юг Эрбер является победителем трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде. В 2018 году он в дуэте со своим соотечественником Николя Маю выиграл «Ролан Гаррос».