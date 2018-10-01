Павич: не знаю, когда мы теперь сыграем в паре с Додигом

Хорватские теннисисты Иван Додиг и Мате Павич поделились впечатлениями от победы в парном разряде на турнире в Чэнду (Китай). В решающем матче они в двух партиях взяли верх над американцем Остином Крайчеком и представителем Индии Дживаном Недунчежияном — 6:2, 6:4.

«Это большой успех для меня, учитывая, что я впервые играл в Чэнду. Это потрясающий турнир. Очень приятно завершить неделю, завоевав трофей. Мы провели ряд отличных матчей и покидаем турнир счастливыми», — приводит слова Додига официальный сайт тура.

«Мы хотим выигрывать все турниры, в которых принимаем участие. Мы не так часто выступаем в паре с Иваном, но каждый год стараемся где-то играть вместе. Это наш второй титул за два финала. С каждым матчем мы играли всё лучше. Не знаю, когда мы теперь сыграем вместе», — сказал Павич.