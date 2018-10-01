Стивенс — Павлюченковой: ты вызвала врача, а травмы нет. Не будь посмешищем

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Пекине (Китай). На старте соревнований она уступила американке Слоан Стивенс со счётом 7:6 (10:8), 4:6, 4:6. По ходу встречи между теннисистками возник конфликт. Слоан была недовольна тем, что Анастасия взяла медицинский тайм-аут при счёте 2:5 во втором сете и начала говорить об этом, но не сопернице лично.

По мнению американки, никакой травмы у Павлюченковой не было. Анастасия по окончании второго сета сказала, что Слоан ведёт себя неуважительно. Слоан ответила: «Неуважительно? Ты вызываешь физиотерапевта на корт при счёте 5:2, хотя у тебя нет никакой травмы. Не будь посмешищем!»

Павлюченкова в свою очередь заметила: «Ты же не знаешь, есть у меня травма или нет».

Стивенс заявила, что не говорила с Павлюченковой напрямую и не считает своё поведение неуважительным. Россиянка же ответила, что комментарии Слоан, сказанные в сторону арбитра, были всё же направлены ей.

После игры Стивенс и Павлюченкова пожали руки, и Слоан сказала: «Извини, всё хорошо?»