Сооснователь Kosmos: Пике активно участвовал в работе над новым форматом

Инвестор Эдмунд Чу, являющийся сооснователем компании Kosmos, рассказал об участии защитника «Барселоны» Жерара Пике в реформировании Кубка Дэвиса. Kosmos выступил основным инвестором и инициатором внедрения новой схемы проведения соревнований. Компания планирует вложить в проект десятки миллионов долларов.

«Пике целый день делал звонки, разговаривал с игроками и федерациями. Он поехал в Орландо, чтобы принять участие в заседании Международной федерации тенниса. Пике – человек, который работает, вкладывая душу.

Совместная с ним работа просто невероятна. Он очень любит спорт. Это можно увидеть во время матчей. В бизнесе он ведёт себя аналогичным образом.

Первый финал Кубка Дэвиса нового формата будет проходить на харде. Мы хотим, чтобы игроки соревновались на комфортном покрытии. Пока у нас нет планов менять что-либо», — приводит слова Чу Tennis World USA.