Солсбери: победа в Шэньчжэне стала сюрпризом для нас с Маклакланом

Японский теннисист Бен Маклаклан и британец Джо Солсбери поделились впечатлениями от победы на турнире в Шэньчжэне (Китай) в парном разряде. В финале они одолели американца Раджива Рама и шведа Роберта Линдстедта со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).

«Победа на турнире стала небольшим сюрпризом для нас. Несмотря на то что мы были лидерами посева, нам было нелегко, так как здесь играло немало сильных дуэтов. Мы впервые играли в паре, но отлично знаем друг друга. Думаю, мы действуем в похожем стиле. Мы были уверены, что сыграемся», — цитирует Солсбери официальный сайт тура.

«Финал прошёл в равной борьбе. Обе пары отлично подавали, и сделать брейк было тяжело. Это парный теннис. Во многих матчах всё решают считаные розыгрыши. Думаю, это был наш день», — сказал Маклаклан.