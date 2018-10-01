Осака: моя главная цель — попасть на Итоговый турнир в Сингапур

Японская теннисистка Наоми Осака, стартовавшая на Открытом чемпионате Китая с победы над представительницей Казахстана Зариной Дияс со счётом 6:4, 6:3, рассказала, что её главная цель — попасть на Итоговый чемпионат WTA, который состоится с 21 по 28 октября в Сингапуре.



«Мне повезло, что турнир в Токио закончился, поскольку я получила возможность сосредоточиться на следующем турнире. Старалась много не думать о том, что пишет пресса или ещё кто-то. Возможно, если бы у меня было больше свободного времени на это, я бы была подавлена.



Я действительно сосредоточена на том, чтобы успешно выступить на азиатском туре. Моя главная цель – попасть на Итоговый турнир в Сингапур», — приводит слова Осаки официальный сайт WTA.

Осака в двух сетах победила Дияс в первом круге турнира в Пекине