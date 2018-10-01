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Серена Уильямс мечтает сыграть в миксте в паре с Федерером

Серена Уильямс мечтает сыграть в миксте в паре с Федерером
Теннис / WTA

Американка Серена Уильямс ответила на вопрос, с кем из теннисистов хотела бы сыграть в смешанном парном разряде.

«Идеальный партнёр для меня в миксте? Роджер Федерер. У кого в Туре самое большое чувство юмора? У Аны Иванович. Она очень крутая и весёлая.

Самое прекрасное место для игры в теннис? На Маврикии. Это очень красиво: горы, а вокруг вода. Мой кумир детства? Моника Селеш», — цитирует Уильямс Tennis World USA.

Ранее экс первая ракетка мира решила досрочно завершить сезон 2018 года. Последним турниром, в котором Уильямс приняла участие, был US Open. Серена дошла до финала, где в двух сетах уступила японке Наоми Осаке. Решающий матч был омрачён судейским скандалом. Американка осталась недовольна решением арбитра лишить её очков за подсказку тренера и поломанную ракетку. В результате она назвала рефери сексистом и вором.

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