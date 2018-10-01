Осака: после победы на US Open хотелось всё забыть

Японская теннисистка Наоми Осака, которая в матче первого круга на турнире в Пекине (Китай) обыграла Зарину Дияс из Казахстана со счётом 6:4, 6:3, отметила, что у неё остались не особо радостные воспоминания от победы на US Open, где она взяла верх над американкой Сереной Уильямс.



«Есть много вещей, которые хочу рассказать, но не буду. Воспоминания о US Open не слишком радостные. На следующий день не хотела про это думать, поскольку тот момент был для меня далеко не самым счастливым. Не знаю. Просто хотелось всё забыть и двигаться дальше.



Конечно, я была рада выиграть турнир „Большого шлема“. Этого у меня уже никто не отнимет. Но воспоминания остались не столько плохие, сколько странные. Выступление в Токио помогло мне отвлечься. Думаю, поэтому я хорошо сыграла там», — цитирует Осаку официальный сайт WTA.

Напомним, финал Открытого чемпионата США 2018 года был омрачён судейским скандалом. Американка осталась недовольна решением арбитра Карлоса Рамоса лишить её очков за подсказку тренера и поломанную ракетку. После матча она назвала рефери сексистом и вором.

Осака: моя главная цель — попасть на Итоговый турнир в Сингапур