Иванович: меня всегда забавляло чувство юмора Джоковича

Сербская теннисистка Ана Иванович, завершившая карьеру в 2016 году, похвалила соотечественника, 14-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, за отличное чувство юмора.

«Я действительно выросла вместе с Новаком. Мы познакомились ещё до того, как начали играть в теннис. Джокович — шутник, он всегда заставлял меня смеяться.

Кумир детства? Моника Селеш. Как могу описать себя одним словом? Я очень честная. На что потратила первый теннисный заработок? На 20-й день рождения я купила бриллиант", — приводит слова Иванович Tennis World USA.

Иванович является бывшей первой ракеткой мира в одиночном разряде. В 2018 году она стала победительницей «Ролан Гаррос».