Соболенко: мужчинам проще, они просто выходят на корт и играют

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что её тренер Дмитрий Турсунов умеет в нужный момент рассказывать истории, которые разряжают обстановку и помогают ей расслабиться.

«Быть Ариной Соболенко сейчас здорово, но это никак не веселье. Необходимо всё время сохранять концентрацию. Что самое интересное в моей работе? Думаю, иметь такого тренера, как Турсунов. С ним не соскучишься.



Вообще, мужчины проще относятся к тем или иным вещам. Просто выходят на корт и играют. Женщины устроены по-другому: сначала надо сделать это, потом то. Но Дмитрий умеет разрядить атмосферу, рассказать какую-то историю, после которой ты расслабляешься», — цитирует Соболенко официальный сайт WTA.

В обновлённом рейтинге WTA от 1 октября Соболенко занимает 16-е место.