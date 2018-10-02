Осака квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Японка Наоми Осака стала третьей теннисисткой, завоевавшей путёвку на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре, который пройдёт с 21 по 28 октября, сообщает пресс-служба WTA.

1 октября Осака, выигравшая в 2018 году US Open, стартовала на турнире серии Premier Mandatory в Пекине с победы над представительницей Казахстана Зариной Дияс (6:4, 6:3). Этот результат позволил Осаке забронировать себе место в Сингапуре. Ранее на Итоговый чемпионат WTA квалифицировались румынка Симона Халеп (победительница «Ролан Гаррос» этого года) и немка Анжелика Кербер (чемпионка Уимблдона-2018).

Для 20-летней японки это будет первый в карьере Итоговый чемпионат. На Australian Open Осака дошла до четвёртого круга, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне — до третьего.

Напомним, что в 2015 году Осака выиграла Итоговый турнир WTA среди восходящих звёзд — WTA Rising Stars Invitational.