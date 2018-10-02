Гаске и Тиафо вышли во второй круг турнира в Токио

Французский теннисист Ришар Гаске, посеянный на турнире в Токио (Япония) под восьмым номером, вышел во второй круг, в двух партиях обыграв представителя США Дениса Кудлу, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:6 (10:8), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

Ришар 7 раз подал навылет и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Токио Гаске поспорит с победителем поединка Ник Кирьос (Австралия) — Йосихито Нисиока (Япония, WC).

Токио. Мужчины. Первый круг

Фрэнсис Тиафо (США) — Максимильян Мартерер (Германия) — 7:5, 6:3.

Турнир в Токио с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября.