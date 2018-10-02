Осака: знаю, что сыграла не лучшим образом, но очень хотела победить

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под восьмым номером, прокомментировала победу в первом круге над представительницей Казахстана Зариной Дияс со счётом 6:4, 6:3.

«Мне пришлось непросто. Я знаю, что сыграла не лучшим образом, но очень хотела победить. Пожалуй, Зарина также не показала своей лучшей игры. Мы обе пытались найти выход из сложной ситуации. Мы встречались раньше на „Ролан Гаррос“, это был тяжёлый матч. Мне просто нужно было найти путь к победе вне зависимости от качества игры.

Сегодня я плохо подавала. Процент попадания первой подачи был ужасно низким. Конечно, над этим мне нужно поработать перед следующим матчем. Но сейчас даже на тренировках я не выполняю удары чисто, так, как хотелось бы. Я переживала об этом перед игрой", — цитирует Осаку официальный сайт тура.

За выход в третий круг соревнований в Пекине Осака поспорит с американской теннисисткой Даниэль Коллинз.

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