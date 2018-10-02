WTA объявила о подписании контракта с американской телевизионной сетью

Американская спортивно-ориентированная цифровая кабельная и спутниковая телевизионная сеть Tennis Channel и WTA подписали пятилетний контракт, согласно которому компания будет транслировать матчи женского тура, начиная с января 2019 года. Tennis Channel будет показывать более 2000 матчей за год, включая игры турниров категории Premier, International и Итогового чемпионата WTA, сообщает официальный сайт тура.

«WTA очень рада стать партнёром Tennis Channel, который будет демонстрировать женский теннис для наших американских болельщиков. Мы с нетерпением ждём возможности развиваться на американском рынке через различные платформы», — сказала президент WTA Микки Лоулер.



Ожидается, что на каждом турнире Tennis Channel будет показывать не менее 20 матчей, начиная с первого дня соревнований и до финала.