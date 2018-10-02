Чжан Шуай назвала три места, которые стоит посетить в Китае

Китайская теннисистка Чжан Шуай назвала три места, которые стоит посетить человеку, впервые отправившемуся в Китай.

«В первую очередь, нужно посетить мой родной город — я очень люблю Тяньцзинь. В этом городе приятно жить, к тому же там много интересных мест. Второй я назову провинцию Юньнань — она невероятно красива. И ещё Цинхай. Эта провинция расположена в горах, там круглый год лежит снег. Это три разных, но очень красивых места», — приводит слова Чжан Шуай официальный сайт тура.



В первом круге турнира в Пекине (Китай) Чжан Шуай в трёх партиях обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:1, 3:6, 6:3 и за выход в третий раунд поспорит с венгеркой Тимей Бабош.

Турнир в Пекине завершится 7 октября.

Мертенс проиграла Чжан Шуай в первом круге турнира в Пекине