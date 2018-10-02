Цибулкова победила Гаврилову и сыграет со Стивенс на турнире в Пекине

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова вышла в третий круг турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.

Доминика 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 7 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине 29-летняя уроженка Братиславы поспорит с американской теннисисткой Слоан Стивенс, посеянной под девятым номером.

Турнир с призовым фондом $8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Стивенс вышла в третий круг турнира в Пекине, обыграв Чжэн Сайсай