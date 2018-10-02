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Вавринка победил Фритца и встретится с Шаповаловым на турнире в Токио

Вавринка победил Фритца и встретится с Шаповаловым на турнире в Токио
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира в Токио (Япония), в двух партиях обыграв представителя США Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

Вавринка 10 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Токио трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» поспорит с представителем Канады Денисом Шаповаловым, который стартовал с победы над Чхун Хёном из Южной Кореи со счётом 6:3, 3:6, 6:2.

Турнир с призовым фондом $1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году эти соревнования выиграл бельгиец Давид Гоффен.

02 октября 2018 года, вторник. 08:00 МСК
Токио. 1-й круг
Стэн Вавринка
Стэн Вавринка
74
Швейцария
 
 
 
Тейлор Фритц
Тейлор Фритц
60
США
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