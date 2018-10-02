Контавейт пробилась в 1/8 финала турнира в Пекине, где может сыграть с Возняцки

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт пробилась в третий круг турнира в Пекине (Китай), в трёх партиях обыграв представительницу Германии Лауру Зигемунд со счётом 2:6, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут.

Анетт, на минувшей неделе добравшаяся до финала турнира в Ухане, 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 6 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Контавейт поспорит с победительницей поединка Каролина Возняцки (Дания, 2) — Петра Мартич (Хорватия).

Турнир с призовым фондом $8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Сирс: в техническом плане у Контавейт почти нет недостатков