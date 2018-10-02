Димитров обыграл Сандгрена на старте турнира в Пекине

Болгарский теннисист Григор Димитров (3) пробился во второй круг турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв представителя США Тенниса Сандгрена со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 21 минуту.



Болгарин 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.



За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине третий номер посева поспорит с сербским теннисистом Душаном Лайовичем.



Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.

Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.