Лидер посева на турнире в Токио Чилич уступил Штруффу в матче первого раунда

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф вышел во второй круг турнира в Токио (Япония), в трёх партиях обыграв первую ракетку соревнований из Хорватии Марина Чилича – 3:6, 6:4, 7:6 (7:1). Продолжительность противостояния составила 2 часа и 22 минуты.



Штруфф 9 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 13 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнтов из 9.



За выход в четвертьфинал соревнований немецкий теннисист поспорит с представителем Франции Жереми Шарди.



Турнир с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году эти соревнования выиграл бельгиец Давид Гоффен. В текущем розыгрыше соревнований он не участвует из-за травмы.

Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.