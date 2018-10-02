Мойя: в 2019-м Надалю будет тяжело улучшить результаты, добытые в этом сезоне

Тренер первой ракетки мира Рафаэля Надаля Карлос Мойя оценил выступления своего подопечного в завершающемся сезоне.



«В целом сезон оказался впечатляющим – Рафаэль сыграл на девяти турнирах, из которых выиграл пять. Победить на двух из четырёх проигранных соревнованиях ему помешали травмы. Сложно представить лучший результат, учитывая все обстоятельства. В 2019-м будет очень тяжело улучшить эти цифры. Травмы повлияли на результаты Надаля, но все они являются частью спорта», – заявил Мойя в интервью Marca.



Не сумев доиграть полуфинальный матч US Open против аргентинца Хуана-Мартина дель Потро, испанец объявил о пропуске турниров в Пекине и Шанхае из-за травмы колена. Позже Карлос Мойя не исключил, что Надаль больше не выйдет на корт в 2018 году.

Надаль пропустит турниры в Пекине и Шанхае из-за травмы колена