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Остапенко не взяла ни одного гейма в матче с Ван Цян на турнире в Пекине

Остапенко не взяла ни одного гейма в матче с Ван Цян на турнире в Пекине
Теннис / WTA

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под 12-м номером, не смогла пробиться в третий круг, в двух партиях проиграв представительнице Китая Ван Цян, получившей «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 0:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 54 минуты.

Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года ни разу не подала навылет и совершила 10 двойных ошибок. На счету китаянки 3 эйса, 1 двойная ошибка и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Ван Цян поспорит с победительницей поединка Каролина Плишкова (Чехия, 7) — Александра Саснович (Беларусь).

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

02 октября 2018 года, вторник. 11:45 МСК
Пекин (ж). 2-й круг
Матч окончен
Ван Цян
Ван Цян
28
Китай
6:0
6:0
 
Елена Остапенко
Елена Остапенко
13
Латвия
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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
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