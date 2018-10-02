Остапенко не взяла ни одного гейма в матче с Ван Цян на турнире в Пекине

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под 12-м номером, не смогла пробиться в третий круг, в двух партиях проиграв представительнице Китая Ван Цян, получившей «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 0:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 54 минуты.

Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года ни разу не подала навылет и совершила 10 двойных ошибок. На счету китаянки 3 эйса, 1 двойная ошибка и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Ван Цян поспорит с победительницей поединка Каролина Плишкова (Чехия, 7) — Александра Саснович (Беларусь).

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).